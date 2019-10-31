Армия США решила сменить калибр патронов из-за российских и китайских бронежилетов

12:35 | 1.11.2019

Американские СМИ пишут, что военные США разрабатывают патроны калибра 6,8 мм на замену популярных в НАТО 5,56-мм пуль.



По информации Popular Mechanics, армия США уже выбрала трех кандидатов на разработку и производство патронов — General Dynamics/True Velocity, Textron или Sig Sauer. Отмечается, что замена должна произойти уже в 2023 году.



В качестве причины указывается, что существующие патроны калибра 5,56 могут быть бесполезны против новейших российских и китайских бронежилетов. Новые патроны будут предназначаться для оружия, которое создадут на смену автомату M4A1 и пулемету M249.

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