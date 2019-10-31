Россия и мир
12:23 | 1.11.2019
В России начал действовать закон о «суверенном рунете»
Как сообщает РБК, авторы закона — сенаторы Клишас и Бокова, а также депутат Луговой – заявляют, что он должен защитить российский интернет в случае возникновения угроз извне. В соответствии с законом, при необходимости централизованное управление сетью сможет брать на себя Роскомнадзор.
По данным национальной программы «Цифровая экономика», стоимость реализации закона составит более 30 млрд руб. При этом почти 21 млрд руб. будет потрачено на закупку оборудования.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:54 | 1.11.2019
В Екатеринбурге умер легендарный бегун Тарзан
16:39 | 1.11.2019
Екатеринбурженка отсудила у виновника ДТП почти 350 тысяч рублей
16:09 | 1.11.2019
В Екатеринбурге обнаружили тело женщины на козырьке подъезда
15:50 | 1.11.2019
Управление здравоохранения Екатеринбурга проверяет морги после публикации фотографий трупов в соцсетях
15:27 | 1.11.2019
Не договорились: депутаты городской думы Екатеринбурга пытаются сохранить деньги горожан
15:20 | 1.11.2019
Подрядчик, «сливший» силовикам депутата гордумы Екатеринбурга, объявлен в розыск. Суд признал его виновным в мошенничестве
15:09 | 1.11.2019
Игорь Сапко: в рамках проекта «С Думой о детях» делегация педагогов Пермского края находится с рабочим визитом в Татарстане
15:01 | 1.11.2019
Мастера Республики Алтай приняли участие в Фестивале «Иван-да-Марья» в Екатеринбурге
14:52 | 1.11.2019
Для прочистки улиц Перми было выведено около 80 единиц техники
14:46 | 1.11.2019
Аэропорт «Большое Савино» перешел на зимнее расписание
14:18 | 1.11.2019
В жилом доме в Екатеринбурге случился пожар
13:56 | 1.11.2019
«Большой этнографический диктант» прошел в Свердловской области
13:28 | 1.11.2019
Школьники Нижнего Тагила ещё неделю проведут на каникулах
13:19 | 1.11.2019
В рамках акции «Студенческая донорская осень» учащиеся вузов Прикамья сдали более 250 литров крови
12:58 | 1.11.2019
Свердловские спасатели переведены в режим повышенной готовности
12:56 | 1.11.2019
2020 год Пермь встретит с новой главной елью
12:49 | 1.11.2019
В Пермском крае открылась первая библиотека нового поколения
12:41 | 1.11.2019
Владелец РМК погасил кредит убитой Ксении Каторгиной
12:23 | 1.11.2019
В выходные в Перми немного потеплеет
11:59 | 1.11.2019
Свердловчанину грозит срок за оплату дров поддельными купюрами
11:27 | 1.11.2019
Свердловские дороги чистят от снега почти 400 машин
10:58 | 1.11.2019
Полевской тракт встал в пробку из-за огромной балки
10:28 | 1.11.2019
Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю приступили к реализации профилактической акции «Нет ненависти и вражде»
10:00 | 1.11.2019
В Екатеринбурге пропал человек
09:46 | 1.11.2019
ХК «Автомобилист» порадовал болельщиков долгожданной победой
09:30 | 1.11.2019
В уральской столице могут ввести круглосуточную борьбу со снегом
09:16 | 1.11.2019
В Екатеринбурге встали трамваи из-за бесхозного предмета
20:39 | 31.10.2019
В Екатеринбурге выставили на продажу старинную усадьбу на Чапаева
20:19 | 31.10.2019
В 2019 году благодаря санавиации медики спасли более 600 свердловчан