В России начал действовать закон о «суверенном рунете»

12:23 | 1.11.2019

С сегодняшнего дня в РФ начал действовать закон о «суверенном рунете», обязывающий провайдеров устанавливать на сетях средства для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.



Как сообщает РБК, авторы закона — сенаторы Клишас и Бокова, а также депутат Луговой – заявляют, что он должен защитить российский интернет в случае возникновения угроз извне. В соответствии с законом, при необходимости централизованное управление сетью сможет брать на себя Роскомнадзор.



По данным национальной программы «Цифровая экономика», стоимость реализации закона составит более 30 млрд руб. При этом почти 21 млрд руб. будет потрачено на закупку оборудования.

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