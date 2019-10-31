Бывший мэр Киселевска убит в перестрелке возле собственного дома

12:13 | 1.11.2019

В городе Киселевске Кемеровской области в собственном доме убит экс-мэр города Сергей Лаврентьев. Как сообщают СМИ, он был застрелен налетчиками, которые, скорее всего, хотели совершить разбойное нападение на его дом.



В СКР сообщили, что накануне вечером супруга экс-чиновника заметила на участке посторонних людей сказала об этом мужу и тот вышел во двор с охотничьим ружьём. После этого женщина услышала звуки стрельбы. Затем она на улице обнаружила тела супруга и неизвестного человека.



Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источники, одной из версий причиной конфликта стали бизнес интересы.

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