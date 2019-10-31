Власти США ввели санкции в отношении строительного сектора Ирана

11:54 | 1.11.2019

Власти США ввели новые санкции против Ирана. Они коснуться прежде всего строительного сектора. В том числе в санкционный список попали продукты, которые используются для иранской ядерной и ракетной программ. Речь идет о запрете на продажу или передачу Ирану металлов, графита, угля и программного обеспечения.



В Госдепе также заявили, что Соединенные Штаты продолжат усиливать давление на Тегеран до тех пор, пока власти Ирана не прекратят расширение своей ядерной программы.

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