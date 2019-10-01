В детском саду в Нарьян-Маре мужчина убил мальчика

18:09 | 31.10.2019

Фото: телеграм-канал «Baza»

В Нарьян-Маре мужчина, вооружённый ножом, ворвался в детский сад «Сказка» и убил одного из детей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Baza».



В результате нападения погиб шестилетний мальчик. По некоторым данным, убийца – 36-летний местный житель Денис Поздеев. Охрана пропустила мужчину в детский сад, поскольку решила, что это отец одного из детей.



Позже мужчина заявил, что ему приказали это сделать голоса в голове. По его словам, голос обещал ему вечную жизнь.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»