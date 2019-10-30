Датские власти дали разрешение на строительство «Северного потока – 2»

13:28 | 31.10.2019

Датское энергетическое агентство (DEA) дало разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне страны, сообщается на сайте ведомства. Оператор магистрали уже заявил, что работы на участке длинной 147 километров начнутся в ближайшее время. Отметим, что газопровод пройдет по континентальному шельфу у острова Борнхольм в Балтийском море.



Ожидается, что первый газ пройдет по трубопроводу к концу 2019 года. В июле сообщалось, что газопровод готов на 70%.

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