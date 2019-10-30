В 2018 году в 54 российских регионах сократилось количество врачей

13:20 | 31.10.2019

В прошлом году в 54 российских регионах сократилось количество врачей. Об этом пишет РБК со ссылкой на справку Минздрав.



Отмечается, что больше всего было сокращено врачей в Бурятии. В республике число врачей сократилось на 59% — с 3673 до 1499. В новосибирской области из 11 тыс. врачей осталось 4613, то есть медиков стало меньше на 58%. Кроме того, в пятерку регионов с отрицательной динамикой попали Томская (сокращение на 18%) и Кемеровская (сокращение на 17,3%) области и Якутия (сокращение на 17,2%).



При этом, в целом за 2018 год количество врачей в РФ увеличилось. Рост числа специалистов зафиксирован в 31 российском субъекте, сообщает MK.ru.

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