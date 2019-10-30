В Мозамбике обезглавили пятерых наемников из ЧВК «Вагнер»

11:59 | 31.10.2019

В Мозамбике погибли пятеро наемников из российской «ЧВК [частной военной компании] Вагнера». Об этом пишет местное издание Carta de Moçambique со ссылкой на свои источники.



По информации СМИ, граждан РФ убили 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. По предварительным данным, колонна с российскими наемниками попала в засаду. В результате перестрелки погибли двадцать военнослужащих правительственной армии и пятеро россиян. При этом все они были обезглавлены.



Как отмечает lenta.ru, «ЧВК Вагнера» — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с бизнесменом из РФ Пригожиным. По некоторым данным, наемники организации участвуют в конфликтах в нескольких странах Африки, в том числе Центральноафриканской Республике, Судане, Гвинее-Бисау, Анголе и других.

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