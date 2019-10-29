Сегодня Путин отправится в Будапешт с рабочим визитом

13:51 | 30.10.2019

Сегодня Путин отправится в столицу Венгрии с рабочим визитом. Президент РФ прилетит в Будапешт по приглашению премьер-министра Виктора Орбана.



Как сообщают в пресс-службе Кремля, главы двух стран собираются обсудить ряд вопросов сотрудничества в различных сферах. Речь идет о торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, будет затронут ряд международных и региональных тем.

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