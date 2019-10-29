Российские войска развернули загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях

12:03 | 30.10.2019

Как передает tvzvezda.ru, РФ развернула загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Каспийском, Балтийском направлениях и на Дальнем Востоке. Отмечается, что они могут обнаружить надводные и воздушные цели. Характеристики «Подсолнуха» для российской армии в настоящее время засекречены.



По словам гендиректора НПК «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» Кирилла Макарова, РЛС предназначены для обнаружения кораблей и различных воздушных объектов — самолетов, аэростатов.

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