Глава МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Донбассе

17:03 | 29.10.2019

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что в городе Золотое Луганской области начался процесс разведение сил и средств, передает «Интерфакс-Украина». По его словам, разведение сил будет происходить на участках, которые были обговорены в ходе встречи трехсторонней контактной группы в Минске.



Кроме того, Пристайко сообщил, что через 7–10 дней должен начаться процесс разведения сил в населенном пункте Петровское.



Как напоминает iz.ru, дату разведения сил согласовала контактная группа по Донбассу 1 октября. В тот же день была подписана «формула Штайнмайера».

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