Сегодня в России вступили в силу налоговые льготы для дачников

16:41 | 29.10.2019

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль, передает russian.rt.com.



Отмечается, что налог не нужно будет платить за приобретение, создание, или содержание имущества общего пользования. Кроме того, не налагается плата за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящиеся к имуществу общего пользования, а также находящиеся в границах территории садоводства или огородничества.



Кроме того, из документа исключили понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан», а также «ведение дачного хозяйства».

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