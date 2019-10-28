Отдых в Турции для россиян с 2020 года станет дороже

13:28 | 29.10.2019

Турецкие гостиницы с 2020 года будут платить «налог на проживание», сообщает портал Turizm Guncel. Его будут платить курортные отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома. По словам экспертов из туристической отрасли, налог не коснется самих туристов, но отразится на стоимости путевок. Отмечается, что ставка налога в 1% сохранится до конца 2020 года, а затем вырастет до 2%.

© «Вечерние ведомости»