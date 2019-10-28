Социологи назвали главные страхи граждан России

12:11 | 29.10.2019

Социологи из Левада-центра назвали главные страхи россиян. Как сообщает «Интерфакс», самый главный страх большей части россиян — болезнь детей или родственников. Такой ответ дали 61% опрошенных «Левада-центром». На втором месте (42%) — война, на третьем (31%) — бедность.



По информации РБК, в верхнюю часть списка попали также опасения граждан РФ по поводу собственного здоровья, возврата к репрессиям и ужесточения политического режима, а также страхи нападения преступников, СПИДа и смерти. Эти страхи практически неизменны с 1994 года. Осенью этого года к ним добавился страх произвола властей.



При этом главной причиной своих страхов 22% россиян назвали стихийные бедствия, 18 — лишение сбережений, 16 — возможность потерять работу.

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