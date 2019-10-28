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11:59 | 29.10.2019

Шведское издание Dagens Nyheter назвало Россию «историческим врагом» Европы

Шведское СМИ Dagens Nyheter назвало Россию «историческим врагом» Европы. По мнению журналистов издания, страны ЕС поэтому должны держаться вместе.

«Хребет НАТО — США только что «дезертировал» из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции. И в этой драме главным победителем стала Россия — исторический враг», — говорится в опубликованном материале. В заключении автор статьи призвал страны ЕС быстрее вооружаться в рамках НАТО из-за непредсказуемых действий США и не ослаблять давление на российскую сторону, передает lenta.ru.

© «Вечерние ведомости»

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