Шведское издание Dagens Nyheter назвало Россию «историческим врагом» Европы

11:59 | 29.10.2019

Шведское СМИ Dagens Nyheter назвало Россию «историческим врагом» Европы. По мнению журналистов издания, страны ЕС поэтому должны держаться вместе.



«Хребет НАТО — США только что «дезертировал» из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции. И в этой драме главным победителем стала Россия — исторический враг», — говорится в опубликованном материале. В заключении автор статьи призвал страны ЕС быстрее вооружаться в рамках НАТО из-за непредсказуемых действий США и не ослаблять давление на российскую сторону, передает lenta.ru.

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