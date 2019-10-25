Умерла Наталья Пугачёва

12:58 | 27.10.2019

Накануне, 26 октября, за два дня до своего 84-летия после продолжительной болезни скончалась солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.



«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким», - написал глава Удмуртии на своей странице в соцсети.



Как рассказала художественный руководитель музыкального коллектива Ольга Туктарева, Пугачёва сильно болела и последнее время уже не выступала.



«Она болела уже четыре месяца. Последние полгода уже не выступала», - рассказала она телеканалу РЕН ТВ.



Самодеятельный фольклорный коллектив из села Бураново получил известность, представляя Россию на Евровидении в Баку в 2012 году. Тогда «Бурановские бабушки» заняли второе место с песней «Party For Everybody».



В настоящее время коллектив немного изменил название и гастролирует под названием «Бабушки из Бураново».

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