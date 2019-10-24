Власти РФ раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

12:57 | 25.10.2019

Минфин и ЦБ РФ согласовали основные параметры новой системы накопительной пенсии. Отмечается, что главной особенностью станет добровольное участие в проекте. Также среди особенностей новой системы гарантирование сохранности накоплений со стороны властей, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, передает РИА «Новости».



При этом россияне сами смогут определять размер взноса. Однако от уплаты НДФЛ освобождаются только те взносы, которые составляют менее 6% от уровня заработной платы.

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