Киберпреступники придумали новый способ кражи денег через смартфон

13:48 | 23.10.2019

Киберпреступники стали применять новый способ кражи денег у пользователей смартфонов - при помощи программы удаленного доступа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой гендиректора и основателя компании Group-IB Илья Сачков.



По словам эксперта, преступники пытаются заставить клиентов банков установить на устройство программу удаленного доступа, с помощью которой потом могут похитить деньги.



Как отмечает Caчкoв, крупные банки ежемесячно теряют от 6 до 10 миллионов рублей из-за данного вида мошенничества. Он также добавил, что система Secure Bank ежемесячно фиксирует более 3 тыс. попыток кражи средств со счётов физических лиц с помощью данной схемы.

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