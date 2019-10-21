По данным СМИ, в России снизился спрос на бензин

13:01 | 22.10.2019

В России снизился спрос на бензин. Как передает «Известия» со ссылкой на экспертов, с января по сентябрь потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду 2018 года.



По словам аналитиков, даже такая небольшая цифра для рынка бензина серьезна, и может расцениваться как тревожный знак. За последнее десятилетие подобное падение спроса на топливо наблюдалось только в 2015 году.



При этом в Минэнерго заявили, что значительного падения спроса на внутреннем рынке в этом году не наблюдают, и назвали ситуацию с обеспечением топливом стабильной.

© «Вечерние ведомости»