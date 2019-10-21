Новый император Японии Нарухито официально взошел на престол

12:51 | 22.10.2019

В главном Сосновом зале императорского дворца в центре Токио сегодня состоялась церемония интронизации нового императора Нарухито. Нынешняя церемония интронизации стала крупнейшей за всю историю Японии. Она открыла в стране новую эру — Эру прекрасной гармонии, передает Вести.ру.



Отметим, что Нарухито получил свои регалии и полномочия еще в мае, но главная церемония состоялась сегодня.



На церемонию прибыли 400 представителей 174 стран, в том числе 70 глав государств и монархов. Представителем от РФ стал заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.

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