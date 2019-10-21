Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой

12:44 | 22.10.2019

Проект Hi-Tech Mail.ru провел опрос, чтобы выяснить, какую бытовую технику граждане РФ считают самой бесполезной. Первое место заняла мультиварка. Около 18% опрошенных назвали именно ее самой бесполезной покупкой из бытовой техники. Также участники опроса почти не используют отпариватели, роботы-пылесосы, хлебопечки и парогенераторы.



Чаще всего россияне пользуются микроволновкой, блендером, посудомоечной машиной и мясорубкой. Вместе с тем, самыми желанными приборами для респондентов стали робот-пылесос (34%), посудомоечная машина (28%), кофеварка (23%), очиститель (увлажнитель) воздуха (20%), машина для сушки одежды (14%), передает iz.ru.

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