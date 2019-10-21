Находящийся у берегов Норвегии российский ледокол подал сигнал SOS

12:35 | 22.10.2019

Российский ледокол в районе западного побережья Норвегии подало сигнал SOS, сообщает РБК со ссылкой на норвежскую службу спасения. Уточняется, что причина ЧП — остановка двигателя. На борту находятся 33 человека. К ледоколу направляются спасательные буксиры. Кроме того, сообщается, что в этом районе сейчас шторм. Других подробностей пока нет.

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