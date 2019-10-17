Дональд Трамп заявил об общем культурном наследии США и Италии «со времен Древнего Рима»

13:05 | 18.10.2019

Дональд Трамп на встрече с Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима, сообщает Daily Mail.



Слова президента США вызвали большой резонанс в интернете. Там отметили, что Древний Рим завершил свое существование примерно за тысячу лет до открытия Америки.



При этом некоторые назвали слова Трампа метафорой, и в своей речи он лишь подчеркивал правовую связь американской конституции и древнеримских законов.

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