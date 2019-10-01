Российский МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске

13:34 | 17.10.2019

В МИД РФ заявили, что в связи со снятием в Северодвинске американских дипломатов посольству США будет направлена нота.



Работников посольства США шестнадцатого октября сняли с поезда Нёнокса — Северодвинск. Отмечается, что дипломаты предупреждали Минобороны РФ о том, что собираются посетить Архангельск, но не Северодвинск.



Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, это были военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также военный атташе Данн.

© «Вечерние ведомости»