В элитной Военно-морской академии США разрешили собираться сатанистам

12:37 | 17.10.2019

В США сатанистам официально разрешили собираться в элитной Военно-морской академии США, сообщает РИА «Новости». Отметим, что заведение закончили бывший президент Джим Картер и сенатор Джон Маккейн. При этом, как сказала представитель академии Алана Гарас, это не означает, что сатанисты смогут проводить «черные мессы».



Напомним, «Сатанинский храм» в США имеет статус религиозной организации и освобожден от налогов.

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