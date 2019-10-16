Россия и мир
12:37 | 17.10.2019
В элитной Военно-морской академии США разрешили собираться сатанистам
Напомним, «Сатанинский храм» в США имеет статус религиозной организации и освобожден от налогов.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:44 | 17.10.2019
За десять дней на конкурс «Лидеры России-2020» поступило почти 1,5 тысячи заявок от жителей Прикамья
12:34 | 17.10.2019
Пермский край вошел в «Императорский маршрут»
12:18 | 17.10.2019
В Екатеринбурге пропал ребёнок
11:52 | 17.10.2019
Десятки миллионов потратят на ремонт дороги под Екатеринбургом
11:38 | 17.10.2019
Институт, входящий в состав УГМК, спроектирует совершенно новый цех электролиза меди для РМК
11:24 | 17.10.2019
В центре Екатеринбурга вновь состоится ярмарка
11:01 | 17.10.2019
Жёсткое ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Тюмень. Трое погибших
09:57 | 17.10.2019
Лига чемпионов настольного тенниса возвращается в Балтым
09:18 | 17.10.2019
Авиакомпании «Победа» разрешили летать из Екатеринбурга в Гоа
21:59 | 16.10.2019
Уральских выпускников пригласили учиться в ведомственные вузы органов безопасности
21:46 | 16.10.2019
Врач БК «Урал» провел реанимацию пассажиру, которому стало плохо во время длительного перелета
21:08 | 16.10.2019
Дмитрию Медведеву представили дорожные разработки Свердловской области на выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге
20:23 | 16.10.2019
Спектакль «Зверь» стал центральной «фигурой» воркшопа в Карабаше
20:08 | 16.10.2019
«Екатеринбург Арену» до конца года отдадут Свердловской области
19:25 | 16.10.2019
Пермяки стали победителями всероссийской юниорской и юношеской серии этапа Гран-при по бадминтону
19:16 | 16.10.2019
Пермский край готов участвовать в новой федеральной программе достройки домов обманутых дольщиков
19:04 | 16.10.2019
Бюджет Прикамья на трехлетку представили общественности
18:57 | 16.10.2019
В Перми пройдет первый краевой конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов
18:51 | 16.10.2019
На семинаре в рамках выставки «Дорога-2019» в Екатеринбурге отметили успехи Свердловской области
18:45 | 16.10.2019
С начала года почти 500 молодых мам Прикамья обучились новой профессии в рамках нацпроекта
18:34 | 16.10.2019
В Перми временно ограничено движение транспорта по улице Гатчинской
18:29 | 16.10.2019
ПФО занял второе место в стране по количеству президентских грантов
18:20 | 16.10.2019
В Екатеринбурге родителям 5-летней девочки, страдающей редким заболеванием, пришлось добиваться обеспечения лекарствами через суд
18:00 | 16.10.2019
В Екатеринбурге пройдет международный фестиваль, посвященный Дню повара
17:43 | 16.10.2019
В Арамиле сгорела баня
17:23 | 16.10.2019
В избирательной комиссии Свердловской области утвержден новый участник
17:04 | 16.10.2019
В Екатеринбурге планируется открытие новой сети кофеен
16:40 | 16.10.2019
В пригороде Екатеринбурга школьники терроризируют жителей