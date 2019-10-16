В Венесуэле разбился истребитель Су-30, оба пилота погибли

12:31 | 17.10.2019

Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико. В результате авиакатастрофы оба пилота погибли, сообщили в минобороны страны. ЧП произошло после того, как самолет днем 16 октября взлетел с военной базы им. Мануэля Риоса.



Президент Венесуэлы Мадуро уже потребовал тщательно расследовать причины и обстоятельства крушения самолета.

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