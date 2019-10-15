Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 74

17:21 | 16.10.2019

По последним данным, 74 человека погибли в Японии из-за последствий мощного тайфуна «Хагибис». Также по данным телеканала NHK, 11 человек числятся пропавшими без вести, более 220 получили различные травмы.



В результате стихийного бедствия также произошло 146 оползней в 19 префектурах, в результате чего повреждены около 10 тысяч домов. Без электричества остались свыше 30 тысяч зданий.



Напомним, тайфун «Хагибис» ударил по основной территории Японии в субботу и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю.

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