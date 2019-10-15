В Нидерландах обнаружили прятавшуюся девять лет от конца света семью

15:15 | 16.10.2019

На северо-востоке Нидерландов полиция обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома и ожидали конца света, сообщает BBC. Отмечается, что детям было от 16 до 25 лет.



Семью смогли найти после того, как старший из детей убежал из дома и рассказал местному бармену о том, что хочет положить конец затворничеству близких. Затворники кормились с огорода и за счет домашних животных. А жили в подвале.



По сообщениям местных СМИ, семья совсем не контактировала с внешним миром, и дети думали, что они единственные люди в мире. Где находится их мать, неизвестно.

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