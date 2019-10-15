«Победа» повысит цены на авиабилеты из-за рубежа в Россию

14:42 | 16.10.2019

Авиакомпания «Победа» почти в полтора раза повысит стоимость билетов на рейсы, выполняемые в Россию, включив в нее расходы на регистрацию пассажиров в аэропортах, сообщили в пресс-службе лоукостера. Это произойдет с началом зимней навигации в конце октября. Как заявила представитель авиакомпании Елена Селиванова, на прошлой неделе Мосгорсуд запретил «Победе» дополнительно взимать с пассажиров, вылетающих из-за рубежа, плату за регистрацию в аэропортах. Таким образом авиакомпания выполняет требование суда.

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