Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС

15:55 | 15.10.2019

Кортеж Путина в ОАЭ, где президент РФ находится с государственным визитом, сопровождали автомобили с надписью ДПС, передает РИА «Новости». Отмечается, что это были «Мерседесы» с буквами на капоте. Кроме того, когда Путин подъезжал ко дворцу, над зданием пролетела эскадра истребителей.



В настоящее время в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби проходят переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна. Они обсудят экономическое сотрудничество, борьбу с терроризмом, урегулирование ситуации в Сирии, Ливии и Йемене.

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