Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции

14:36 | 15.10.2019

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил глава Госдепа Майк Помпео. Как отмечает РБК, президент США хочет таким образом, чтобы Турция прекратила огонь и завершила операцию.



Как информируют СМИ, санкции, в частности, введены против министерств обороны и энергетики Турции, а также против глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза. Также в «черный список» попал заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

© «Вечерние ведомости»