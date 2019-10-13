12:53 | 14.10.2019

Впервые за всю историю YouTube комментарий собрал больше миллиона лайков. Его оставил известный музыкант из США Сет Эверман к песне «Bad guy» пять месяцев назад. «Я лысый парень (bald guy)», — написал Эверман. Отмечается, что на аватаре он действительно лысый.



После такого успеха Эверман написал в Twitter: «Привет, @YouTube, можно мне награду за один миллион лайков к комментарию, пожалуйста».

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