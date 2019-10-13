В США разбился учебный самолёт канадских ВВС CT-144 Tutor

12:46 | 14.10.2019

В США рядом с городом Брукса разбился учебно-тренировочный самолёт Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor. Отмечается, что пилот успешно катапультировался.



ВВС Канады, в свою очередь, сообщают в Twitter, что крушение произошло незадолго до авиашоу, которое должно было состояться в Атланте. После инцидента его отменили.

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