В Москве задержана подозреваемая в выводе миллиарда рублей за рубеж

11:29 | 11.10.2019

Силовики из МВД и ФСБ в Москве задержали 34-летнюю женщину. Она подозревается в организации схемы, по которой за рубеж было выведено более миллиарда рублей.



По информации РБК, нелегальный канал вывода денег за рубеж действовал с 2015 года. По данным силовиков, в банки подавались поддельные платежные поручения. После этого, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, деньги переводились на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.



Таким образом общая сумма нелегально выведенных средств превысила миллиард рублей.

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