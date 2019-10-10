Россия и мир
11:20 | 11.10.2019
В Саратов направлены криминалисты для расследования убийства девятилетней девочки
Напомним, девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу. Ее тело нашли ночью 11 октября в боксе гаражного массива.
В ходе расследования уголовного дела по статье «Убийство малолетнего» установлена личность мужчины 1984 года рождения, который может быть причастен к преступлению. Он задержан.
Отмечается, что накануне на месте преступления собрались десятки жителей города, которые пытались устроить над задержанным мужчиной самосуд.
Местные СМИ сообщили, что задержанный Михаил Туватин проживал неподалеку от места преступления. Он нигде не работал, неоднократно имел судимости, в том числе за насильственные действия сексуального характера.
© «Вечерние ведомости»
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