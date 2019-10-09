Эксперты рассказали, что 20% россиян страдают от депрессии

13:57 | 10.10.2019

Как рассказали РИА «Новости» опрошенные эксперты, в России двадцать процентов жителей страдают расстройствами настроения. При этом, по словам психиатров, около девяносто пяти процентов таких расстройств приходится на депрессию. Около одного процента болеют шизофренией, этот показатель не меняется на протяжении нескольких десятилетий.



Как напоминает life.ru, в мире при поддержке Всемирной организации здравоохранения ежегодно 10 октября проводится День психического здоровья с целью информирования общества о проблеме развития психических заболеваний.

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