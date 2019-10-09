Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%

13:07 | 10.10.2019

Губернатор Иркутской области Левченко внес в законодательное собрание на рассмотрение проект о внесении изменений в закон «О государственных должностях Иркутской области». В соответствии с документом оклад главы региона поднимется на 44%. Зарплату поднимут и другим госслужащим. Отмечается, что их оклады в процентном соотношении зависят от роста оплаты труда губернатора.



Как заявил руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев, повышение зарплат губернатора и госслужащих с 1 октября 2019 года происходит в соответствии с указом Путина.

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