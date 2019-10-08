России предрекли катастрофу из-за глобального потепления

15:23 | 9.10.2019

В Росгидромете заявили, что Россию в будущем ждет катастрофа из-за того, что температура приземного воздуха на территории страны растет в несколько раз быстрее темпов глобального потепления. Об этом говорится в подготовленном ведомством докладе. По словам специалистов, потепление влечет за собой повышение расходов на инфраструктуру и поддержание сельского хозяйства.



По данным Росгидромета, на метеостанциях, которые находятся на побережье арктических морей, в период с 1976-го по 2018-й годы температура повышалась на один градус за десять лет. Из-за этого с 1980-х годов толщина морского льда в Арктическом бассейне уменьшилась на 40 процентов. А также тает вечная мерзлота, которая занимает более 60 процентов территории РФ. И именно этот процесс больше всего угрожает нефтегазовым проектам на российском Севере.



Помимо прочего, глобальное потепление способно привести к повреждению трубопроводов, автомобильных и железных дорог, линий электропередач.

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