МИД Ирана выступил против военной операции Турции в Сирии

14:50 | 8.10.2019

МИД Ирана выступил против проведения Турцией военной операции в Сирии. Власти Ирана уверены, что проведение операции не только не будет способствовать безопасности Турции, но и приведет к материальному ущербу и человеческим жертвам. Глава МИД Ирана в ходе телефонного разговора с турецким коллегой уже призвал Анкару соблюдать территориальную целостность Сирии.



Напомним, ранее глава Турции Эрдоган заявил, что Анкара самостоятельно создаст зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии. По его словам, Турция это будет делать, так как не смогла достичь желаемого результата на переговорах с США.

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