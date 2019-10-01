Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

13:27 | 8.10.2019

Пресс-секретарь президента РФ Песков объяснил повышение заработной платы Путину и Медведеву. Песков заявил, что это плановая индексация.



Напомним, заработная плата президента и премьер-министра РФ выросла на 4,3 процента с 1 октября 2019 года. Помимо этого, выросли размеры выплат для глав ряда российских ведомств. В том числе глав министерства обороны, МЧС, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Правительству поручено обеспечить финансирование этих расходов.

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