Анастасию Заворотнюк выписали из московской больницы

13:11 | 8.10.2019

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Но при этом она по-прежнему находится в тяжелом состоянии. По некоторым данным выписка связана с тем, что родные решили продолжить лечение в другом медучреждении.



Ранее СМИ сообщали, что актриса страдает от опухоли головного мозга. 13 сентября стало известно, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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