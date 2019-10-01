Россия и мир
13:06 | 8.10.2019
В России в 2021 году может исчезнуть крафтовое пиво
В соответствии с этими нормами, производство крафтового пива не предусмотрено. Следовательно, деятельность компаний, которые будут заниматься его производством, с 1 января 2021 года будет приостановлена.
В регламенте указывается, что с этого времени пивом можно будет признать лишь напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.
© «Вечерние ведомости»
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