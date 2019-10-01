В России в 2021 году может исчезнуть крафтовое пиво

13:06 | 8.10.2019

Russian.rt.com, со ссылкой на Росстандарт сообщило, что в РФ перестать производить крафтовое пиво. В ведомстве заявили, что к этому может привести принятие нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.



В соответствии с этими нормами, производство крафтового пива не предусмотрено. Следовательно, деятельность компаний, которые будут заниматься его производством, с 1 января 2021 года будет приостановлена.



В регламенте указывается, что с этого времени пивом можно будет признать лишь напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

© «Вечерние ведомости»