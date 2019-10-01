По данным ВЦИОМ, 57% россиян считают, что прививки защищают от инфекций

16:21 | 7.10.2019

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 57% жителей РФ считают, что прививки приносят больше пользы, чем вреда. Отмечается, что это в основном люди в возрасте от 18 до 24 лет (69%) и от 60 лет и старше (62%), а также жители населенных пунктов численностью от 100 до 500 тысяч (62%).



23% респондентов думают, что прививки бесполезны. А 11% опрошенных уверены, что прививки опасны.

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