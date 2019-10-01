Российские власти установили предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год

16:00 | 7.10.2019

Власти РФ установили на следующий год допустимую долю иностранных граждан, которых можно принимать на работу в разных сферах экономики. Постановление подписал премьер-министр Медведев.



Отметим, что доля допустимого количества иностранной рабочей силы определяется отдельно в каждом виде экономической деятельности. К примеру, в сферах пассажирского и грузового автотранспорта процент мигрантов зафиксирован на уровне в 26% от общей численности сотрудников, в выращивании овощей — 50%, в строительстве — 80%, передает РБК.

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