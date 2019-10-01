Названы имена лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии

15:46 | 7.10.2019

Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена американцам Уильяму Келину и Греггу Семенце, а также Петеру Ратклиффу. Отмечается, что премия вручена «за их открытия того, как клетки чувствуют и приспосабливаются к наличию кислорода». Ученые выявили механизм, регулирующий активность генов в ответ на различные уровни кислорода.



Эксперты также считают, что открытие нобелевских лауреатов дало начало для создания перспективных методов борьбы с анемией, раком и другими болезнями.



Сама премия будет вручена десятого декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

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