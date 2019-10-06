Американский аналитический центр разработал план по сдерживанию России в Черном море

13:45 | 7.10.2019

Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный сдерживанию РФ в Черном море. В частности, там говорится о необходимости сдерживания России в черноморском регионе с помощью размещения средств противовоздушной обороны в странах Восточной Европы. Речь идет о Румынии и Болгарии. Кроме того, подчеркивается необходимость расширения учений НАТО и помощь в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.



В целом, авторы доклада считают, что регион является центром конкуренции между РФ и странами Запада за будущее Европы.

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