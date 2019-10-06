Бойцы «Азова» заняли позиции около города Золотое в Донбассе

11:56 | 7.10.2019

Бойцы украинского подразделения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе. При этом отмечается, что сегодня в соответствии с минскими соглашениями оттуда должны были быть выведены войска.



Как сказал первый командир подразделения Андрей Билецкий в своем обращении на YouTubе, военнослужащие заняли позиции после того, как их пригласили местные жители, которых «украинская власть хочет оставить без прикрытия», передает РБК. Он также сообщил, что полк расположился в одном километре от города.



Как напоминает life.ru, в начале октября власти Украины подписали «формулу Штайнмайера», в соответствии с которой 7 октября ВСУ должны вывести войска из районов Петровского и Золотого.

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