Четверо детей погибли в результате пожара в подмосковном Волоколамске

11:42 | 7.10.2019

В подмосковном Волоколамске в жилом доме произошло возгорание. В итоге в результате пожара погибли 5 человек, в том числе четверо детей. В пресс-службе МЧС отметили, что погибли 30-летняя женщина, два ребенка трех лет, а также пятилетний и годовалый ребенок. Также пострадали 3 человека, но они от госпитализации отказались.



Источник в правоохранительных органах сообщил, что во время пожара дети были дома одни. Их мама ушла и оставила детей с дедушкой. Но он тоже ушел, оставив детей без присмотра. В итоге ребята отправились угарным газом. По предварительным данным, причина возгорание — короткое замыкание.

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