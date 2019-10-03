Патрушев заявил, что с начала года силовики предотвратили четыре теракта

16:17 | 4.10.2019

Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что в 2019 году силовики предотвратили 4 теракта. По его словам, за восемь месяцев предотвращено четыре террористических акта в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.



Патрушев также сообщил, что с начала года в Центральном федеральном округе были задержаны 152 причастных к терроризму человека.

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