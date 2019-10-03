Власти РФ собираются дать в долг иностранным государствам 15 миллиардов долларов

16:09 | 4.10.2019

РФ собирается в следующие два года выдать рекордный объем займов иностранным государствам. Об этом передают «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2020-2022-й годы. Отмечается, что этот объем больше, чем все выданные кредиты за предыдущие пять лет. В долларах сумма превысит пятнадцать с половиной миллиардов, отмечает издание.



В Министерстве финансов не назвали список получателей кредитов, однако эксперты отмечают, что деньги в основном пойдут на строительство АЭС в Турции и Индии, а также на развитие инфраструктуры в области атомной энергетики в Иране.

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